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Пригожин зарегистрировался в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК группы «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», соответствующая информация появилась в Едином государственном регистре министерства юстиции.

Согласно данным регистра, компания была зарегистрирована Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер».

Основным видом компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» заявлено управление недвижимым имуществом. Руководителем организации указан Пригожин Евгений Викторович.

В Белоруссию бойцы ЧВК «Вагнер» и Пригожин уехали по условиям соглашения с российскими властями после попытки мятежа. Посредником на переговорах выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

Ещё бы перенаправлять хамарсы на хахлаину, было бы идеально

scorpion2777

Если быть точнее, то престарелая, дряхлая правящая верхушка во главе с Бидоном желает утащить весь мир...

Uynachalnica

Ну, он не только Пригожина критиковал...

scorpion2777

Пришли, поржали и вернулись в № 6