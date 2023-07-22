Пригожин зарегистрировался в Белоруссии

Основатель ЧВК группы «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», соответствующая информация появилась в Едином государственном регистре министерства юстиции.

Согласно данным регистра, компания была зарегистрирована Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер».

Основным видом компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» заявлено управление недвижимым имуществом. Руководителем организации указан Пригожин Евгений Викторович.

В Белоруссию бойцы ЧВК «Вагнер» и Пригожин уехали по условиям соглашения с российскими властями после попытки мятежа. Посредником на переговорах выступил белорусский президент Александр Лукашенко.