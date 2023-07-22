Бубонную чуму нашли у границ России

Бубонную чуму обнаружили на северо-западе Монголии на границе с Россией, сообщает монгольский Национальный центр по изучению зоонозных инфекций.

Патоген нашли после анализа тела погибшего детеныша сурка. Зараженную тушку привезли из аймака Завхан — этот регион граничит с российской республикой Тува. Бактериологические исследования подтвердили наличие в пробах патогена бубонной чумы.

Местному населению и туристам, путешествующим по аймаку, напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса. По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках.

Чумная бацилла произошла от псевдотуберкулезной палочки около 20 тысяч лет назад. Болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание обычно передается от больного животного человеку при употреблении мяса в пищу.