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Мужчина в маске на самокате ограбил ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестный высокий мужчина на самокате в маске и камуфляже пробрался ночью в торговый центр Горно-Алтайска и вынес оттуда цифровую технику на 1 миллион рублей, сообщила полиция Республики Алтай.

Вероятный преступник попал на запись установленной снаружи камеры наблюдения. Судя по видео, его рост 175-180 сантиметров, он был одет в костюм и кепку защитного цвета, черную маску, белые перчатки и черные кроссовки.

К ТЦ он прибыл на самокате, на нем же и уехал с добычей. На записи оказался и другой мужчина, видно, что он разговаривает с первым. Полиция считает его потенциальным свидетелем и просит отозваться.

Позвонить правоохранителям просят и других людей – всех, кто знает что-либо о преступлении. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере».

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ЧП #Криминал #Республика Алтай
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