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Госдума одобрила введение нового налога

Источник:
«Интерфакс»
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Госдума приняла законопроект о введении в России налога на сверхприбыль — windfall tax, который представляет собой специальный налоговый сбор в пользу государства, который взимается с бизнеса, получившего разовые крупные дохода.

Налог будет разовым и коснется организаций, средняя прибыль которых в 2021–2022 годах превысила 1 миллиард рублей. Налоговая ставка составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы.

Если за данный период компания показала уменьшение прибыли, ставка налога будет равняться нулю. Уплатить налог нужно до 28 января 2024 года. Ставку налога можно снизить вдвое — до 5%, если заплатить его с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

От уплаты налога освободили компании из четырех отраслей: нефтяной, нефтеперерабатывающей, угольной и СПГ. Такое решение принято из-за того, что ранее для сырьевого сектора увеличили налоговую нагрузку.

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pepelmetal

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scorpion2777

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