Android 14 получит поддержку спутниковой связи

Новейшая операционная система Android 14 получил поддержку спутниковой связи, для работы функции потребуется наличие специального аппаратного обеспечения.

Спутниковая связь позволит отправлять короткие текстовые сообщения при отсутствии мобильной связи, однако совершать голосовые вызовы по этой технологии будет невозможно, передает GooglePixelFC.

Отмечается, что первыми моделями смартфонов, поддерживающими эту функцию, станут будущие Google Pixel и Samsung Galaxy. Выход операционной системы Android 14 ожидается осенью 2023 года.

В январе 2023 года компания Qualcomm представила Snapdragon Satellite — первое в мире решение для смартфонов, способное поддерживать двусторонний обмен сообщениями со спутниками. Оно выполнено на базе модема Snapdragon 5G.