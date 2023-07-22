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Android 14 получит поддержку спутниковой связи

Источник:
Sibnet.ru
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Новейшая операционная система Android 14 получил поддержку спутниковой связи, для работы функции потребуется наличие специального аппаратного обеспечения.

Спутниковая связь позволит отправлять короткие текстовые сообщения при отсутствии мобильной связи, однако совершать голосовые вызовы по этой технологии будет невозможно, передает GooglePixelFC.

Отмечается, что первыми моделями смартфонов, поддерживающими эту функцию, станут будущие Google Pixel и Samsung Galaxy. Выход операционной системы Android 14 ожидается осенью 2023 года.

В январе 2023 года компания Qualcomm представила Snapdragon Satellite — первое в мире решение для смартфонов, способное поддерживать двусторонний обмен сообщениями со спутниками. Оно выполнено на базе модема Snapdragon 5G.

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pepelmetal

Ещё бы перенаправлять хамарсы на хахлаину, было бы идеально

scorpion2777

Если быть точнее, то престарелая, дряхлая правящая верхушка во главе с Бидоном желает утащить весь мир...

Uynachalnica

Ну, он не только Пригожина критиковал...

scorpion2777

Пришли, поржали и вернулись в № 6