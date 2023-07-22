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Военкор Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне проведения спецоперации на Украине.

Журавлев погиб при обстреле гражданского автомобиля, следовавшего от города Васильевка в Запорожской области к населенному пункту Владимировка. Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, сообщает телеграм-канал агентства.

Генеральный директор телеканала медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что убитый военкор был «опытнейшим профессионалом» и работал в самых опасных зонах, откуда сообщал точную и важную информацию.

Кроме того, ранения в результате обстрела со стороны ВСУ получили журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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pepelmetal

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