Госдума рассмотрит законопроект о лишении гражданства по рождению

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение гражданства России, приобретенного по рождению. Документ опубликован в думской базе данных.

Сейчас норма о прекращении гражданства распространяется лишь на лиц, которые приобрели его на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Ее предлагается расширить на лиц, которые приобрели гражданство по рождению.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», которым расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, но эта норма не касается граждан России по рождению.

Наряду с преступлениями террористической направленности лишиться приобретенного гражданства можно за совершение действий, создающих угрозу безопасности страны, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества.

Также приобретенного гражданства могут лишить за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма, повреждение воинских захоронений.