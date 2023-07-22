Стала известна дата выхода первой беспроводной видеокарты

Asus представила обновленную версию GeForce RTX 4070 с уникальным интерфейсом для беспроводной передачи питания от материнской платы. Первые партии таких видеокарт поступят в продажу уже этой осенью.

Графический укоритель можно подключать привычным способом через PCI Express. Однако видеокарта также получила дополнительный фирменный разъем, который позволяет передавать до 600 Вт мощности от материнской платы беспроводным способом.

Для работы такой видеокарты необходима специальная материнская плата с соответствующим интерфейсом. Сейчас беспроводную видеокарту можно подключить только к кастомной системной плате Z790 TUF Gaming со слотом 12VHPWR.

Компания отметила, что в будущем могут появиться другие модели беспроводных видеокарт, в том числе флагманская GeForce RTX 4090.