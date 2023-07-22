ВСУ атаковали Крым дронами

Украинские военные сделали попытку атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма с помощью беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

20 июля в центральной части полуострова был сбит украинский беспилотник. В поселке Раздольное на полуострове ввели режим ЧС после того, как в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.