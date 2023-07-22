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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО назвало способ остановить наступление ВСУ

Источник:
19FortyFive
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Российская армия имеет способ остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявил бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

«Вооруженные силы Украины с июня начали контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские военные организовали мощную и масштабную оборону, замедлившую продвижение украинских бригад, которые оснащены западным оружием», — сказал он.

Эксперт отметил, что если российское командование прикажет стотысячной ударной группе военнослужащих контратаковать ВСУ на востоке, то это сможет остановить украинское наступление на южной линии соприкосновения.

Украинское контрнаступление на запорожском направлении началось 4 июня. Президент Владимир Путин заявил, что все попытки Киева прорвать российскую оборону «не увенчались успехом».

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Оборона #Конфликты #Армия
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