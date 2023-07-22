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ChatGPT получит официальное приложение для Android

Источник:
The Verge
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Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе, сообщат компания-разработчик OpenAI.

Предзаказ уже можно оформить в Google Play Store. Приложение для Android выйдет с маркером 12+. Оно будет бесплатным. Сервис позволит пользоваться чат-ботом, использующим искусственный интеллект, с мобильных устройств на Android.

В мае вышел клиент ChatGPT под iPhone. Эксперты отмечают, что официальный клиент ChatGPT для Android поможет OpenAI бороться с падением популярности публики к сервису — недавно выяснилось, по итогам июня посещаемость чат-бота просела впервые с момента запуска.

ChatGPT разработала компания OpenAI, чат-бот официально представили прошлой осенью. В настоящее время для пользователей доступно четвертое поколение GPT, которое вышло в марте этого года.

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pepelmetal

Ещё бы перенаправлять хамарсы на хахлаину, было бы идеально

Uynachalnica

Ну, он не только Пригожина критиковал...

scorpion2777

Пришли, поржали и вернулись в № 6

scorpion2777

Если быть точнее, то престарелая, дряхлая правящая верхушка во главе с Бидоном желает утащить весь мир...