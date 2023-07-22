Минздрав свернет массовую вакцинацию от коронавируса

Минздрав предложил внести изменения в свой приказ от 6 декабря 2021 года о Национальном календаре профилактических прививок. Согласно поправкам, планируется отказаться от массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ревакцинацию против коронавируса предлагается проводить не ранее чем через год после предыдущей вакцинации. Вступить в силу изменения должны 1 апреля 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, <…> целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан»,— отметило ведомство.

К категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, будут относиться:

лица старше 18 лет, ранее не болевшие или не привитые против COVID-19

лица в возрасте 60 лет и старше

лица с хроническими заболеваниями

лица с первичными или вторичными иммунодефицитами

30 января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения. 5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.