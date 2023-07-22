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Обнаружена «невозможная» звезда

Источник:
Nature
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Астрономы обнаружили невозможную «звезду» — магнетар, излучающий радиоволны за так называемой «линией смерти».

Магнетар — редкий тип нейтронной звезды с чрезвычайно сильным магнитным полем, которая производит мощные всплески энергии. До недавнего времени были известны магнетары, выбросы от которых регистрировали с интервалами от нескольких секунд до нескольких минут.

Недавно обнаруженный объект GPM J183910 излучает радиоволны каждые 22 минуты, что делает его магнетаром с самым длинным периодом. Магнетар находится на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Щита.

При этом не все магнетары излучают радиоволны, некоторые из них находятся ниже «линии смерти» — критического порога, когда магнитное поле звезды становится слишком слабым, чтобы генерировать высокоэнергетическое излучение.

Обнаруженный объект находится за «линией смерти» и вращается слишком медленно, чтобы излучать радиоволны. Однако ученые регистрируют вспышки длительностью пять минут, при этом этот процесс продолжается десятилетиями.

Исследователи пока не понимают, какой механизм стоит за существованием подобного нейтронного объекта. Возможно, им удалось открыть новый тип звезд, который до этого был неизвестен науке.

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