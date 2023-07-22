США обвинили в провоцировании Третьей мировой

Соединенные Штаты своими действиями подталкивают мир к Третьей мировой войне, провоцируя Россию в разных частях света, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Соединенные Штаты Америки и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов также подчеркнул, что разговор по вопросам стратегической стабильности невозможен, пока американцы не изменят своей антироссийской политики. «Если вы спросите, можно ли возобновить такой диалог завтра, я скажу "нет"», — отметил дипломат.

По его словам, в настоящее время США готовы взаимодействовать только по проблемам Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Однако в будущем возобновление диалога между странами возможно, уточнил Антонов.