Как правильно загорать для выработки витамина D

Чтобы получить достаточную порцию витамина D, достаточно 10–30 минут ежедневного пребывания под прямыми солнечными лучами, при этом солнцезащитные средства не влияют на его выработку, сообщается на сайте Медицинского колледжа Бейлора.

Человеческий организм при попадании ультрафиолетовых лучей на кожу вырабатывает витамин D3, который печень и почки затем превращают в полезный витамин D. Солнцезащитный крем и защитная одежда редко оказывают серьезное влияние на выработку витамина.

Отмечается, что организм также усваивает витамин D из пищи. Обычно люди со сбалансированной диетой обычно получают необходимое количество витамина D. При его дефиците следует потреблять больше жирной рыбы, нежирных белков и яиц.

Витамин D важен для здоровья костей, усвоения кальция, уменьшения воспаления, стимулирования роста клеток и поддержки иммунной и сердечно-сосудистой систем. Его низкий уровень может привести к ухудшению здоровья костей и щитовидной железы.