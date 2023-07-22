Месси забил победный мяч в дебютном матче за новый клуб

Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился голом в своем первом матче за американский футбольный клуб «Интер Майами».

Форвард поразил ворота мексиканской команды «Крус Асуль» в матче группового этапа Leagues Cup ударом со штрафного уже в компенсированное время игры. Гол стал победным для «Интер Майами».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из США. При этом Месси начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 54-й минуте.

Предыдущим клубом 36-летнего Месси был французский «Пари Сен-Жермен», до этого он выступал за испанскую «Барселону». В 2022 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.