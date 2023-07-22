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Президент США Байден назвал себя искусственным интеллектом

Источник:
Sibnet.ru
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Американский президент Джо Байден во время краткой речи в Белом доме неожиданно для многих назвал себя искусственным интеллектом.

С таким заявлением он выступил перед мероприятием, где присутствовали представители руководства крупнейших технологических компаний США, в том числе президенты Microsoft и Google, передает ТАСС.

«Искусственный интеллект — это я», — сказал 80-летний американский президент, вызвав хохот присутствующих на мероприятии журналистов, чиновников и бизнесменов.

После этого Байден заявил, что искусственный интеллект дает не только невероятные благоприятные возможности в экономике, но и несет огромный риск обществу и национальной безопасности.

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