Президент США Байден назвал себя искусственным интеллектом

Американский президент Джо Байден во время краткой речи в Белом доме неожиданно для многих назвал себя искусственным интеллектом.

С таким заявлением он выступил перед мероприятием, где присутствовали представители руководства крупнейших технологических компаний США, в том числе президенты Microsoft и Google, передает ТАСС.

«Искусственный интеллект — это я», — сказал 80-летний американский президент, вызвав хохот присутствующих на мероприятии журналистов, чиновников и бизнесменов.

После этого Байден заявил, что искусственный интеллект дает не только невероятные благоприятные возможности в экономике, но и несет огромный риск обществу и национальной безопасности.