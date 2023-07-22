Зеленский назвал Крымский мост «законной целью»

Крымский мост является для Украины «законной целью», которая должна быть нейтрализована, заявил президент Владимир Зеленский на Аспенском форуме по безопасности.

«Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма», — цитирует Зеленского издание «Украинская правда».

Взрыв на мосту произошел в октябре 2022 года, в результате чего рухнули два автомобильных пролета, а также загорелись железнодорожные цистерны. Погибли четыре человека. Москва сочла взрыв терактом, организованным украинскими спецслужбами.

В ночь на 17 июля мост атаковали два украинских надводных дрона. Погибли два человека, один пролет автомобильной части был полностью разрушен. Стоимость ремонта власти оценили в сумму до 1,3 миллиарда рублей.