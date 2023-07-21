Лес загорелся на горе у Телецкого озера

Лес загорелся из-за участившихся на Алтае сухих гроз на горе Алтын-Туу на берегу Телецкого озера, сообщило Минприроды республики.

В тушении задействованы обычные пожарные и десантники-пожарные. Место для тушения сложное — источник воды далеко, склон почти вертикальный. Пожар удается сдержать на общей площади 2 гектара. Угрозы населенным пунктам нет.

Уточняется, что по данным Авиалесоохраны на территории республики действует три природных пожара, за сутки был ликвидирован один пожар на общей площади один гектар.

В Республике Алтай установилась жаркая погода, несколько дней воздух прогревается до 30 градусов и больше, похолодания пока не ожидается.