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Разрушенную Эйфелеву башню показали в тизере сиквела «Ходячих»

Источник:
Sibnet.ru
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Канал AMC опубликовал новый тизер фильма «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», один из спин-оффов основного шоу во вселенной «Ходячих».

В видео показан Париж в руинах, где герой неизвестно как оказался, в том числе появляются кадры разрешенной Эйфелефой башни, пока Дэрил плывет на лодке по Сене. Из прошлых роликов было ясно, что во Францию он попадет без сознания по морю.

Известно, что по сюжету Дэрил познакомится с участницей религиозной группы Изабель, они будут союзниками. Также всретится с владельцем подпольного клуба Куинном, как-то связанным с черным рынком. В какой-то момент Дэрил воссоединится с Кэрол Пелетье. Возможно, это будет во втором сезоне шоу.

Премьера шестисерийного сезона ожидается 10 сентября, о переносе релиза из-за забастовки гильдии актеров не сообщалось.

Сейчас завершается первый сезон другого спин-оффа – «Ходячие мертвецы: Мертвый город», в котором Мэгги Грин И Ниган Смит ищут Хешеля на Манхэттене, где находится старый враг Нигана. Финальный эпизод выйдет 23 июля.

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