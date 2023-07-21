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Россиянам напомнили сроки гаражной амнистии

Источник:
Sibnet.ru
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Действие гаражной амнистии прекратится 1 сентября 2026 года, напомнил россиянам Росреестр. После вступления закона в силу в 2021 году граждане зарегистрировали более 225 тысяч объектов — гаражей и земельных участков под ними.

«Если в первый год реализации в упрощенном порядке были зарегистрированы и приватизированы 101,7 тысячи гаражей и земельных участков под ними, то на сегодняшний день цифра в два раза больше», — отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Ведомство в настоящее время работает над расширением сферы применения правоприменительной практики в законе. Например, планируется разрешить регистрацию гаражей в полосах отвода железных дорог.

Оформление недвижимости в упрощенном порядке позволит владельцам полноценно распоряжаться своим имуществом в рамках закона, при этом сама процедура простая — достаточно обратиться в администрацию с любым документом, подтверждающим право собственника на гараж.

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