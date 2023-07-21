Зафиксирован самый яркий гамма‑всплеск за всю историю

Американские астрономы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск за всю историю. Источник излучения находился в 2,4 миллиарда световых лет от Земли в созвездии Стрела.

Обнаружить рекордный выброс удалось с помощью гамма-телескопа «Ферми», который находится на низкой околоземной орбите. По оценке ученых, подобные мощные явления можно наблюдать примерно раз в десять тысяч лет.

Гамма-всплеск — масштабный космический выброс энергии гамма-излучения электромагнитного спектра. Это наиболее яркие электромагнитные события Вселенной. В ходе выброса за несколько секунд высвобождается столько энергии, сколько Солнцем выделилось бы за десятки миллиардов лет свечения.

«Ферми» улавливает всплески излучения благодаря 14 детекторам. Во время попадания лучей в приборы они начинают взаимодействовать со специальными кристаллами. Чем энергичнее гамма-излучение, тем больше света производится.