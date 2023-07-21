Россия «выключила» украинские HIMARS

Российские военные заглушили американские РСЗО HIMARS ВСУ Украины мощными системами радиоэлектронной борьбы.

Военный эксперт Франк-Штефан Гэди отметил, что эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, похоже, оказала влияние на эффективность американских ракет, передает портал WarZone.

Аналитик отметил, что ударным возможностям РСЗО HIMARS и ATACMS на Украине пришел конец. Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что российская армия фактически заглушила системами РЭБ работу РСЗО HIMARS, которое ВСУ считали ключевым оружием.

Министр обороны Украины Алексей Резников также признавал, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.

M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ее ключевой особенностью являются высокоточные ракеты, способные поражать цель благодаря спутниковому наведению.