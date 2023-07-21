Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков задержан в Москве по делу об экстремизме, сообщила его жена Мирослава Регинская.

По словам Регинской, Стрелкову выдвинуты обвинения по статье 282-й УК РФ, максимальное наказание по ней в зависимости от части предполагает до шести лет лишения свободы, передает ТАСС.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. Отмечается, что в настоящее время в его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин) в последние месяцы выступал с активной критикой основателя частной военной компании «Вагнер» Пригожина и всего командования из-за якобы больших потерь, которые понесла ЧВК в боях за Артемовск и Соледар.

В 2014 году Стрелков руководил бойцами во время боев в Славянске, а позднее возглавлял вооруженные формирования в Донецке. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая — министр обороны ДНР, в августе он ушел в отставку.