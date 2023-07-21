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Центробанк резко повысил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых, сообщается на официальном сайте регулятора.

Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти, отмечается в сообщении. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства.

В результате это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Регулятор отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%.

На 17 июля годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. По оценкам регулятора, годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты. Ставка устанавливается восемь раз в год советом директоров Центробанка.

При повышении ставки растут проценты по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Население вынужденно откладывает потребление, в результате снижается спрос. Экономический рост замедляется. Плюсом высокой ставки является постепенное снижение инфляции.

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