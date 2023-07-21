Трамп назвал безумием идею включить Украину в НАТО

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал совершенно безумной идею присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой в адрес своего политического оппонента — действующего президента США Джо Байдена, которого он назвал коррумпированным и некомпетентным.

«В этих обстоятельствах сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна», — приводит ТАСС заявление Трампа.

При этом он выразил мнение, что политика администрации Байдена грозит началом третьей мировой войны.

Украина по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, состоявшегося 11-12 июля, так и не получила конкретных предложений по вступлению в альянс.