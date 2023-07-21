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Зеленский уволил раскритиковавшего его посла в Лондоне

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, назвавшего слова украинского лидера в адрес британских властей «нездоровым сарказмом», сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украине стоит выражать больше благодарности за помощь Запада. На это Зеленский ответил, что может благодарить за военную помощь министра «хоть каждое утро».

Пристайко на британском ТВ прокомментировал реакцию Зеленского. «Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм», — заявил посол.

По его словам, «показывать россиянам» разногласия между Украиной и НАТО с помощью сарказма не стоит.

Пристайко после прихода Зеленского к власти был сначала заместителем главы офиса президента. Затем он был назначен главой МИД. Потом три месяца отработал на посту вице-премьера. В июле 2020 года он стал послом Украины в Великобритании.

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Политика #Мир
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