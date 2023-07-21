Кремль назвал «маразмом» санкции Британии против лагеря «Артек»

Великобритания должна стыдиться таких ограничительных мер, как санкции против детского центра «Артек», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, что поразило за последнее время - это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма!» — цитирует ТАСС Пескова. «И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно», — добавил Песков.

МИД Великобритании ранее объявил о введении санкций в отношении 13 граждан России и международного детского центра «Артек» в Крыму.

«Артек» был основан в 1925 году. Сейчас в нем отдыхают порядка 3,2 тысячи детей из более чем 50 стран.