Аналитик оценил вероятность скачка доллара выше 120 рублей

Финансовый аналитик Виктор Григорьев рассказал об условии, при котором возможен резкий обвал рубля — это мировой финансовый кризис.

«Рост курса доллара к 120 рублям в текущих условиях видится маловероятным, и для такого существенного ослабления рубля понадобится реализация отдельных рисков. Прежде всего к ним можно отнести наступление полноценного финансового кризиса в развитых странах», — сказал РИА Новости Григорьев.

Но, по его словам, вероятность реализации такого сценария видится низкой. В ряде стран ожидается замедление экономического роста, но это не будет означать наступление полномасштабной рецессии, пояснил аналитик.

«В сложившихся условиях на валютном рынке могут наблюдаться высокие уровни волатильности, но рост курса доллар-рубль к 120 рублям все же выглядит, скорее, как стресс-сценарий», — отметил Григорьев.