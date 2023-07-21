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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон заявил о хищениях западного оружия на Украине

Источник:
РБК
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Часть западного оружия, отправленного украинской армии, была украдена преступными организациями, добровольцами и торговцами-нелегалами, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.

Телекомпания CNN затребовала этот отчет согласно закону о свободе информации. В документе указываются примеры преступлений. Так в июне 2022 года группа преступников выдавала себя за сотрудников гуманитарных организаций и похитила партию бронежилетов.

В августе группа бойцов добровольческого батальона похитила штурмовые винтовки и патронов и хранила их на складе, «предположительно, для продажи на черном рынке», приводит РБК материал CNN.

При этом Киев «не смог провести требуемый мониторинг конечного использования военной техники, которую Соединенные Штаты предоставили Украине в 2022 финансовом году».

А возможности Пентагона отслеживать и контролировать все переданное американское вооружение, как того требует закон о контроле за экспортом снаряжения, были затруднены из-за ограниченного присутствия США в стране.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что часть отправленного ВСУ оружия попала на черный рынок и «расползлась по Ближневосточному региону».

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