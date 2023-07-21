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Система оплаты ЖКХ изменится в России

Источник:
«Известия»
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Минстрой введет систему спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги, говорится письмо министерства высшим исполнительным органам власти.

Речь идет о вводе «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы».

Сейчас деньги попадают на счета управляющих компаний, становясь их собственностью. В итоге жильцы дома могут смотреть, на что они тратятся, только раз в год — во время утверждения отчета о расходах и плана будущих трат, пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

И если, по его словам, управляющая компания недобросовестная, у жильцов отсутствует уверенность в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги, добавил Кошелев.

Со специальных счетов управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.

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