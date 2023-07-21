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Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет

Источник:
ТАСС
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Нижний предел призывного возраста в новой редакции законопроекта не будут повышать до 21 года. Таким образом, призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В ранней редакции законопроекта предполагалось повысить нижнюю границу призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Картаполов объяснил, что возрастные границы призыва расширят в соответствии с пожеланиями молодых людей, которые мечтают пойти служить в армию.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — цитирует ТАСС Картаполова.

По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

«Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — отметил Картаполов.

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