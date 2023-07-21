Российские силы ракетным ударом уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», — сказал Лебедев РИА Новости.

На видео с места удара видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась, образовав воронку, стекол нет практически ни в одном проеме.

Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице, рядом крупнейшим Николаевским судостроительным заводом, на котором в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы и большие противолодочные.