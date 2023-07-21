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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подпольщик сообщил об уничтожении иностраннных наемников в Николаеве

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы ракетным ударом уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», — сказал Лебедев РИА Новости.


На видео с места удара видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась, образовав воронку, стекол нет практически ни в одном проеме.

Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице, рядом крупнейшим Николаевским судостроительным заводом, на котором в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы и большие противолодочные.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

TOJlCTblN

Чем же они кинжалы сбивали? Банкой с огурцами?🤔

MuCbE

Они сбивали их после приземления средствами информационной борьбы.

Captain Nemo

В Советское время работали школьники и никто не ныл как сейчас.Что боишься ручонки заморать

Asd10

Ну вот теперь скакуасам точно абзац с пробелом...