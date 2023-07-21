Как продлить работу смартфона на одной зарядке

Продлить работу аккумулятора смартфона от одного заряда позволит отключение автоматического поиска сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств в настройках, такой совет дали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Отключение автоматического поиска новых соединений снижает нагрузку на аккумулятор в фоновом режиме. Таким образом, в периоды, когда смартфон не используется, он потребляет меньше энергии.

Кроме этого, отключение автопоиска Wi-Fi ограничивает работу аналитических сервисов, которые отслеживают и передают разработчикам активность и местоположение пользователей. Ограничение работы таких сервисов снизит нагрузку на процессор.

Также эксперты порекомендовали отказаться от уведомлений неиспользуемых приложений и «живых обоев», которые представляют собой анимированные заставки для рабочего стола. Экран является самым «прожорливым» элементом смартфона, минимизация его работы снижает расход энергии.