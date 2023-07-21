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Как продлить работу смартфона на одной зарядке

Источник:
РИА Новости
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Продлить работу аккумулятора смартфона от одного заряда позволит отключение автоматического поиска сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств в настройках, такой совет дали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Отключение автоматического поиска новых соединений снижает нагрузку на аккумулятор в фоновом режиме. Таким образом, в периоды, когда смартфон не используется, он потребляет меньше энергии.

Кроме этого, отключение автопоиска Wi-Fi ограничивает работу аналитических сервисов, которые отслеживают и передают разработчикам активность и местоположение пользователей. Ограничение работы таких сервисов снизит нагрузку на процессор.

Также эксперты порекомендовали отказаться от уведомлений неиспользуемых приложений и «живых обоев», которые представляют собой анимированные заставки для рабочего стола. Экран является самым «прожорливым» элементом смартфона, минимизация его работы снижает расход энергии.

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Топ комментариев

TOJlCTblN

Чем же они кинжалы сбивали? Банкой с огурцами?🤔

MuCbE

Они сбивали их после приземления средствами информационной борьбы.

Captain Nemo

В Советское время работали школьники и никто не ныл как сейчас.Что боишься ручонки заморать

Asd10

Ну вот теперь скакуасам точно абзац с пробелом...