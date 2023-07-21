Обновление Telegram 9.6.4 принесло в мессенджер возможность публикации сториз. Релиз уже состоялся в App Store и Google Play, но публиковать истории смогут пока только обладатели Premium.

Доступ к меню публикации можно получить, просто нажав символ плюса или фотоаппарата в углу экрана. Рядом с этой иконкой размещена уже знакомая «Написать сообщение». В верхней части окна доступно меню со списком всех активных историй контактов.

По умолчанию меню свернуто и показывается только небольшой значок рядом со словом «Чаты». Если потянуть экран вниз, откроется полная версия меню с возможностью выбора конкретного пользователя, чьи истории вы хотите просмотреть.

При выборе функции публикации историй, пользователи оказываются перед окном камеры, предоставляющим возможность сделать фотографию или снять видеоролик. Имеется опция использования обеих камер одновременно, подобно приложению BeReal и возможность загрузки готовых картинок.

Редактор историй обладает всем необходимым для творчества. Там доступны функции рисования, добавления текста, стикеров и работа с цветом. Можно легко подписать публикацию, выбрать время ее жизни и сохранить измененное изображение в галерею.

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