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МВД России заявило о рекордной раскрываемости убийств — 99%

Источник:
ТАСС
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Работа криминалистов
Работа криминалистов
Фото: © Sibnet.ru

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума и составила 99%, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», — сказал ТАСС Волк.

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По ее словам, сейчас в России раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. «Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов», — отметила Волк.

По данным МВД, в январе — мае 2023 года зарегистрировано 813,9 тысяч преступлений, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Топ комментариев

TOJlCTblN

Чем же они кинжалы сбивали? Банкой с огурцами?🤔

Captain Nemo

Они все ВИЧ инфицированные.Так что вперед в рулетку с ними поиграй

MuCbE

Они сбивали их после приземления средствами информационной борьбы.

Captain Nemo

В Советское время работали школьники и никто не ныл как сейчас.Что боишься ручонки заморать