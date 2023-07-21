Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией

Реакция общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой понятна, но не стоит забывать о ее заслугах перед Россией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Испанские СМИ ранее сообщили, что спортсменка переехала жить на Канарские острова. Исинбаева ответила на критику в соцсетях тем, что она «человек мира», а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». Эти слова вызвали волну критики в России.

«Мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — сказал ТАСС Песков.

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом.