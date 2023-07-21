Путин назвал требующие срочного решения проблемы Арктики

Президент России Владимир Путин заявил, что в арктической зоне накопились проблемы, требующие срочного решения, но чиновники медлят.

В их числе он назвал изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%. В удаленных поселках и закрытых административных территориях эта проблема еще острее, отметил Путин.

Но, по его словам, чиновники медлят. «В прошлом году на совещании, посвященном Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов Арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно»,— указал президент.

Путин отметил, что развитие арктических населенных пунктов имеет важное военное значение. «Не буду вдаваться здесь в детали, но на этих направлениях здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности. Поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях, и на это нужно обратить особое внимание»,— отметил президент.