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Украинская армия внедрила стандарты НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия ввела 287 стандартов НАТО, что превысило показатели даже некоторых стран-членов альянса, сообщает Министерство обороны Украины.

«По этому показателю Украина занимает первое место среди стран-партнеров НАТО», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Так, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украина-НАТО и 113 — инициативные.

По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита страны-члены НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины. В частности, он предполагает план помощи для достижения совместимости украинских Вооруженных сил со стандартами альянса.

Также предусматривается создание Совета НАТО — Украина и подтверждение права Украины на присоединение к блоку без предварительного выполнения действий по вступлению в НАТО. Временные рамки вступления Украины в блок на саммите не обозначили.

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