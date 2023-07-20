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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина применила предоставленные США кассетные бомбы

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские подразделения начали использовать в боевых действиях поставленные США кассетные боеприпасы.

ВСУ уже начали применять кассетные бомбы на юго-восточном участке фронта, когда пытались прорвать укрепленные позиции ВС России, пишет The Washington Post. Боеприпасы также планируется использовать в направлении Артемовска.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать ВСУ кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Через неделю начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс подтвердил, что поставки кассетных боеприпасов на Украину начались.

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