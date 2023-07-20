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Школьников заставят заниматься общественно-полезным трудом

Источник:
ТАСС
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Госдума приняла законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду. Сейчас учащихся привлекать к труду запрещено.

Документ вносит изменения в закон «Об образовании», из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Перечень общественно-полезного труда будет утвержден на федеральном уровне.

Разработчики законопроекта уточнили, что под обязательным участием учеников в общественно-полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, поддержание чистоты в классе, помощь в библиотеке.

«Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Жизнь #Образование
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