Спикер ВСУ объяснил неуязвимость российских «Ониксов»

Российские ракеты «Оникс» для украинской противовоздушной обороны слишком быстро и низко летят, заявил спикер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат

Ранее ВСУ признали, что во время российского удара по объектам в Одесской области и Николаеве 19-20 июля не смогли перехватить ни одной ракеты «Оникс».

Эти ракеты летят на скорости 2,6 Маха, или более трех тысяч километров в час, снижаясь при заходе на цель до 10-15 метров, из-за чего их трудно обнаружить и перехватить, сказал Игнат в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, силы украинской ПВО пытаются бороться с «Ониксами» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По открытым данным, дальность полета «Оникс» — 300 километров, «Оникс-М» — 800 километров. Скорость — 2,6 Маха, (3182 километра в час). Масса боевой части – 300 килограммов. Есть варианты ракет сухопутного, морского и воздушного базирования.