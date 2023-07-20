Работающим пенсионерам 1 августа пересчитают пенсии

Социальный фонд 1 августа пересчитает пенсии работающим пенсионерам. Максимальная выплата может вырасти на стоимость трех пенсионных баллов, сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Расчет будущей пенсии самостоятельно можно выполнить, разложив по баллам. Количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла определяется годом оформления пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составляет 123 рубля, поэтому прибавка в лучшем случае составит около 370 рублей в месяц, сказала «Прайм» Иванова-Швец.

Кроме этого, традиционно с 1 числа каждого месяца для отдельных категорий пенсионеров проводится перерасчет пенсий.

Перерасчет происходит для пенсионеров, которые уволились и перешли в статус неработающих, их пенсия увеличится на размер предыдущей индексации. Также пенсии удваиваются для тех, кто достиг 80-летнего возраста в предыдущем месяце. Сейчас фиксированная часть пенсии для данной категории составляет 7567 рублей.

Все перерасчеты выполняются автоматически, и нет необходимости обращаться в Социальный фонд.