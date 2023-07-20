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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска остановили наступление ВСУ в Запорожье

Источник:
РИА Новости
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Российским силам удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино на Ореховском участке в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено. Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, украинским силам не удалось вклиниться в первую линию обороны. Количество потерь противника уточняется.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Ни на одном из направлений украинской армии не удалось добиться успеха.

Тема: Военная операция на Украине
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