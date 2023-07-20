Госдума одобрила новый штраф за неявку в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил увеличение до 50 тысяч рублей штрафа для граждан за неявку в военкомат после получения повестки без уважительной причины.

Сейчас за такой проступок предусмотрен штраф от 500 до 3 тысяч рублей. Депутаты также одобрили поправку об увеличении штрафа до 20 тысяч рублей для граждан, которые не сообщили в военкомат, что у них поменялись семейное положение, место работы, учебы и жительства.

Также одобрено введение штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации, и до 400 тысяч рублей за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет.

Кроме штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозят ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.