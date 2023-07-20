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ВЦИОМ подсчитал, сколько в среднем люди тратят за один визит в ТЦ

Источник:
«Российская газета»
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Торговый центр
Фото: © Sibnet.ru

Жители России в среднем тратят при посещении торговых центров за раз 9524 рубля, выяснили в ходе опроса социологи ВЦИОМ.

Наибольшую сумму трат — 12186 рублей назвали люди в возрасте от 45 до 59 лет, 11615 рублей — от 35 до 44 лет, 8020 рублей — от 25 до 34 лет, 7807 рублей — от 18 до 24 лет. Меньше всех в торговых центрах пенсионеры — 6731 рубль, приводит «Российская газета» результаты опроса.

При этом большинство покупателей (61%) считают, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился. 50% находят в ТЦ нужные товары. 10% считают, что ассортимент стал разнообразнее. 23% ответили наоборот, что он уменьшился. Еще 6% отметили, что есть дефицит определенных товаров.

Во всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

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