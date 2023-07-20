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Певице Елке запретили выступать в Пскове из‑за места рождения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал певицы Елки

Выступление на дне города Пскова певицы Елки отменили из-за того, что артистка родилась на Украине.

Концерт Елки должен был состояться 23 июля. По контракту, певица была обязана не допускать дискредитирующих армию высказываний не только во время концерта, но и в течение 4 месяцев до него. Певица требования выполнила, но появились новые проблемы.

16 июля псковский певец записал видеобращение, в котором потребовал отменить выступление Елки из-за того, что она родилась в Украине. 19 июля мэр Пскова Борис Елкин подтвердил отмену мероприятия.

«Формат мероприятия изменился, и было принято решение, что это будет неуместно в данном контексте, в данной ситуации. Выступление этой артистки не предусмотрено на празднике», — сказал он в видеообращении.

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