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Google запустила функцию Nearby Share на Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Google представила функцию Nearby Share для Windows. Она упрощает обмен файлами между смартфонами на Android и компьютерами.

Nearby Share — это удобный способ делиться файлами между устройствами с операционными системами Windows и Android. Функция уже давно доступна на мобильных устройствах Android и теперь стала доступна и для компьютеров с 64-битной версией Windows.

Для использования функции пользователи должны загрузить приложение Nearby Share с официального сайта Android и установить его на ПК. Чтобы обмениваться файлами, компьютер и смартфон должны иметь включенные Bluetooth или Wi-Fi. Процесс обмена файлами максимально упрощен — достаточно выполнить один клик.

Функция призвана устранить сложности, связанные с обменом файлами между устройствами с разными операционными системами, что ранее могло вызывать определенные неудобства для пользователей. Теперь пользователи Windows и Android смогут легко и быстро передавать файлы.

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