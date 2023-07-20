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Антонов заявил о нежелании США признать поражение на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
Фото: © https://t.me/EmbUSA

Вашингтон боится признать свое политическое поражение на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя выделение очередного пакета военной помощи Киеву.

«У американских властей не хватает смелости признать: планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале российского посольства.

Он отметил, что «в приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы».

«Ежедневно мы видим новые подтверждения того, что неуязвимость техники западного производства — большой миф. Никакой многомиллионный пакет не исправит отчаянного положения киевской хунты», — уверен Антонов

Американская военная помощь лишь продлевает агонию киевского режима, и приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения, подчеркнул посол.

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