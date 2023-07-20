Ребенок погиб в Крыму из‑за удара украинского беспилотника

Девочка-подросток погибла в результате атаки украинского беспилотника на северо-западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. <…> К сожалению, не обошлось без жертв - погибла девочка-подросток», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, семье девочки окажут всю необходимую поддержку, подчеркнул он, выразив соболезнования в связи с гибелью ребенка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют территорию полуострова. Минобороны России заявило, что во вторник, 18 июля силы ПВО над полуостровом обезвредили 28 украинских дронов.