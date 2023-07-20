НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ребенок погиб в Крыму из‑за удара украинского беспилотника

Источник:
Sibnet.ru
169 2

Девочка-подросток погибла в результате атаки украинского беспилотника на северо-западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. <…> К сожалению, не обошлось без жертв - погибла девочка-подросток», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, семье девочки окажут всю необходимую поддержку, подчеркнул он, выразив соболезнования в связи с гибелью ребенка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют территорию полуострова. Минобороны России заявило, что во вторник, 18 июля силы ПВО над полуостровом обезвредили 28 украинских дронов.

Тема: Военная операция на Украине
Крымский канал остался без воды
МО РФ объявило военными целями идущие в украинские порты суда
Украина начала эвакуацию Харькова
Глава Генштаба США заявил, что Украине не помогут истребители
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин раскрыл потери России от зерновой сделки
МО РФ объявило военными целями идущие в украинские порты суда
Ребенок погиб в Крыму из‑за удара украинского беспилотника
Крымский канал остался без воды
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
38
Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост
27
ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак
27
Путин пообещал зеркальный ответ на использование кассетных снарядов
26
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
24
Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины